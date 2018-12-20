Правительство в Меморандуме с МВФ гарантировало независимость НБУ в год выборов

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

НБУ сосредоточится на таргетировании инфляции и поддержании финансовой стабильности

Правительство Украины гарантирует, что политика относительно независимости Национального банка останется неизменной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст меморандума правительства Украины с Международным валютным фондом.

Как отмечается в меморандуме, правительство Украины остается полностью преданным обеспечению институционально сильного и независимого Национального банка Украины (НБУ), который сохраняет непрерывность своей политики таргетирования инфляции в рамках гибкого режима валютного курса и с сосредоточением на поддержании финансовой стабильности.

Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Напомним, 18 декабря правление Национального банка во главе с председателем Яковом Смолием провело итоговую встречу с руководителями 40 крупнейших банков страны. Как отметил глава НБУ, 2018 год стал свидетельством того, насколько важной для обеспечения макрофинансовой стабильности и роста экономики является последовательная и независимая политика центрального банка. "2019-й - год выборов и соответственно повышенной политической турбулентности. Несмотря на это, Национальный банк и в дальнейшем будет оставаться независимым и вне политики", - сказал Смолий.