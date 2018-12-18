НБУ готовится к турбулентности в год выборов

Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

Поры политическую турбулентность НБУ будет оставаться вне политики

Правление Национального банка во главе с председателем Яковом Смолием провело итоговую встречу с руководителями 40 крупнейших банков страны. Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на пресс-службу НБУ.

Во время встречи были подведены первые итоги работы НБУ и банковской системы в текущем году и обсуждены планы на 2019 год.

"2019-й - год выборов и, соответственно, повышенной политической турбулентности. Несмотря на это, Национальный банк и в дальнейшем будет оставаться независимым и вне политики", - сказал Смолий.

Как отметил глава НБУ, 2018 год стал свидетельством того, насколько важной для обеспечения макрофинансовой стабильности и роста экономики является последовательная и независимая политика центрального банка.

"Сегодня мы видим результат - украинская экономика постепенно восстанавливается, инфляция снижается и является предсказуемой, а банковская система устойчивой, докапіталізованою, прозрачной и прибыльной", - сказал он.

В 2019 году НБУ, по словам главы, и в дальнейшем будет проводить взвешенную и прогнозируемую политику, которой придерживался предыдущие три года. А именно продолжит работать над обеспечением ценовой и финансовой стабильности и воплощением реформ, приоритеты в которых определяет Стратегия НБУ, утвержденная весной этого года.

Как сообщало РБК-Украина, в НБУ считают, что по итогам 2019 года банковская система Украины впервые за последние годы получит прибыль, которая может стать рекордной более чем за десять лет.

Отметим, что за весь 2017 год все банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки банков составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.