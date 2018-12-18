ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

НБУ готовится к турбулентности в год выборов

Новости » Выборы 2019    18.12.2018 - 17:56
НБУ готовится к турбулентности в год выборов
Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

Поры политическую турбулентность НБУ будет оставаться вне политики

Правление Национального банка во главе с председателем Яковом Смолием провело итоговую встречу с руководителями 40 крупнейших банков страны. Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на пресс-службу НБУ.

Во время встречи были подведены первые итоги работы НБУ и банковской системы в текущем году и обсуждены планы на 2019 год.

"2019-й - год выборов и, соответственно, повышенной политической турбулентности. Несмотря на это, Национальный банк и в дальнейшем будет оставаться независимым и вне политики", - сказал Смолий.

Как отметил глава НБУ, 2018 год стал свидетельством того, насколько важной для обеспечения макрофинансовой стабильности и роста экономики является последовательная и независимая политика центрального банка.

"Сегодня мы видим результат - украинская экономика постепенно восстанавливается, инфляция снижается и является предсказуемой, а банковская система устойчивой, докапіталізованою, прозрачной и прибыльной", - сказал он.

В 2019 году НБУ, по словам главы, и в дальнейшем будет проводить взвешенную и прогнозируемую политику, которой придерживался предыдущие три года. А именно продолжит работать над обеспечением ценовой и финансовой стабильности и воплощением реформ, приоритеты в которых определяет Стратегия НБУ, утвержденная весной этого года.

Как сообщало РБК-Украина, в НБУ считают, что по итогам 2019 года банковская система Украины впервые за последние годы получит прибыль, которая может стать рекордной более чем за десять лет.

Отметим, что за весь 2017 год все банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки банков составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.

 

Нацбанк назвал ключевой вызов для Украины на следующий год НБУ назвал причины замедления экономики Украины
Новости Украины Национальный банк Украинывыборыфинансы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь