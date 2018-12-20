Уряд у Меморандумі з МВФ гарантував незалежність НБУ в рік виборів

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

НБУ зосередиться на таргетуванні інфляції і підтримці фінансової стабільності

Уряд України гарантує, що політика щодо незалежності Національного банку залишатиметься незмінною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст меморандуму уряду України з Міжнародним валютним фондом.

Як зазначається в меморандумі, уряд України залишається повністю відданим забезпеченню інституційно сильного та незалежного Національного банку України (НБУ), який зберігатиме безперервність своєї політики таргетування інфляції у рамках гнучкого режиму валютного курсу та з зосередженням на підтримці фінансової стабільності.

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Нагадаємо, 18 грудня правління Національного банку на чолі з головою Яковом Смолієм провело підсумкову зустріч із керівниками 40 найбільших банків країни. Як зазначив голова НБУ, 2018 рік став свідченням того, наскільки важливою для забезпечення макрофінансової стабільності та зростання економіки є послідовна та незалежна політика центрального банку. "2019-й - рік виборів і відповідно підвищеної політичної турбулентності. Незважаючи на це, Національний банк і надалі залишатиметься незалежним та поза політикою", - сказав Смолій.