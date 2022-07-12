Правительство Литвы одобрило пакет помощи для восстановления Украины

Правительство Литвы одобрило пакет помощи в размере 10 миллионов евро, чтобы помочь Украине в проведении неотложных восстановительных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Помощь призвана помочь ускорить восстановление Украины, поскольку многие украинцы стремятся вернуться в свою страну, а другие уже сделали это.

"Эта правительственная помощь - средства для критически важной инфраструктуры, базовых потребностей и основных услуг. Украинцы победят, потому что правда и решимость защищать и строить на их стороне, и они перевешивают разрушения и жестокость агрессора", - сказала премьер-министр Ингрида Шмоните.

Она подчеркнула, что помогая Украине, Литва стремится максимально ускорить победу и восстановление страны.

Помощь правительства будет перечислена в Национальный банк Украины.