Правительство Италии выделило 65 млн евро для восстановления Венеции после наводнения

Ранее сообщалось, что местные жители получат компенсацию в размере от 5-20 тыс. евро. Власти города обвинили в катастрофе глобальное потепление и объявили состояние катастрофы.

Напомним, в результате наводнения в Венеции погибли по меньшей мере 2 человека. Один мужчина скончался от удара током, когда пытался включить помпу, чтобы откачать воду из дома. О причинах гибели второго мужчины не сообщалось.

Также РБК-Украина писало, что во Франции в результате сильного наводнения погибли три человека. Город Безье оказался одним из наиболее пострадавших. Более 2000 сотрудников из аварийно-спасательных служб были направленных для ликвидации последствий ураганов.