Уряд Італії виділив 65 млн євро для відновлення Венеції після повені

Раніше повідомлялося, що місцеві жителі отримають компенсацію в розмірі від 5-20 тис. євро. Влада міста звинуватила в катастрофі глобальне потепління і оголосила стан катастрофи.

Нагадаємо, в результаті повені у Венеції загинули щонайменше 2 людини. Один чоловік помер від удару струмом, коли намагався включити помпу, щоб відкачати воду з будинку. Про причини загибелі другого чоловіка не повідомлялося.

Також РБК-Україна писало, що у Франції в результаті сильної повені загинули три людини. Місто Безьє виявився одним із найбільш постраждалих. Понад 2000 працівників аварійно-рятувальних служб були направлені для ліквідації наслідків ураганів.