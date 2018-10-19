Еврокомиссия заявила, что новый бюджет Италии серьезно нарушает правила ЕС

Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

В ответ премьер-министр Италии Джузеппе Конте отмахнулся от критики Еврокомиссии, сказав, что Италия готова разрешить сомнения ЕС

Европейская комиссия усилила давление на Италию, раскритиковав проект бюджета страны на 2019 год, который Брюссель назвал беспрецедентным нарушением бюджетных правил ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Как сообщается, ЕК направила Риму письмо с предупреждением, что стало первым формальным шагом процесса, который может привести к отклонению проекта бюджета Брюсселем и штрафу. В письме говорится, что проект бюджета, похоже, является "в особенности серьезным нарушением" правил ЕС из-за "беспрецедентного" отклонения от целевых ориентиров. Еврокомиссия ждет от Рима ответа до 22 октября.

В ответ премьер-министр Италии Джузеппе Конте отмахнулся от критики Еврокомиссии, сказав, что Италия готова разрешить сомнения ЕС, но сам он не обеспокоен письмом.

Напомним, премьер Италии заявил, что санкции против РФ должны быть "временными". Также Италия выступила против нового режима санкций ЕС за кибератаки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Италия предложит Европейскому Союзу ослабить санкции против РФ, в часности возобновить финансирование малого и среднего частного бизнеса в России.