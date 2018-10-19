Премьер Италии заявил, что санкции против РФ должны быть "временными"

Фото: Джузеппе Конте (AFP)

Он добавил, что Италия не может самостоятельно реформировать систему санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что санкции Евросоюза против РФ должны быть временным средством. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Он добавил, что Италия не может самостоятельно реформировать систему санкций

"Они не являются окончательным решением. Санкции - это средство. Поэтому, по нашему мнению, это должно быть временным. Но мы должны вести диалог с Россией, поскольку мы считаем, что Россия является важным игроком во многих географических кризисах", - сказал премьер-министр.

Он считает, что важно иметь Россию за столом переговоров, и вести диалог с Владимиром Путиным.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты будут вводить новые санкции против России "раз в месяц-два".

По мнению Волкера шансы на урегулирование конфликта на Донбассе за последнее время уменьшились из-за действий России. Также он добавил, что Соединенные Штаты тесно сотрудничают в вопросе санкций со своими европейскими союзниками.