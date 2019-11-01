Правительство ищет стратегического инвестора для "Укрпошты"

Кабинет министров Украины ищет для государственного предприятия почтовой связи "Укрпошта" стратегического инвестора. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в программе "Право на власть" на канале "1+1", передает РБК-Украина.

"Я считаю, что должно быть приватизировано все, что не имеет стратегического значения. Стратегического значения, конечно, есть компании в Украине. Это "Укрпошта", это "Нафтогаз" и так далее и тому подобное. Это не означает, что туда не могут заходить иностранные инвесторы в капитал. Например, на 5-7% или на 10% для того, чтобы приходить с ресурсами и менять культуру внутри", - заявил Гончарук.

Он добавил, что "Укрпошта" - это "отдельная история".

"Для почты мы ищем стратегического инвестора", - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабинет министров Украины допускает частичную приватизацию "Укрпошты". По его словам, правительство рассматривает до десяти государственных предприятий с социально значимыми функциями, к частичной приватизации которых могут привлечь иностранных инвесторов, сохранив контроль государства.