Уряд шукає стратегічного інвестора для "Укрпошти"

Кабінет міністрів України шукає для державного підприємства поштового зв’язку "Укрпошта" стратегічного інвестора. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в програмі "Право на владу" на каналі "1+1", передає РБК-Україна.

"Я вважаю, що має бути приватизовано все, що не має стратегічного значення. Стратегічного значення, звичайно, є компанії в Україні. Це "Укрпошта", це "Нафтогаз" і так далі і тому подібне. Це не означає, що туди не можуть заходити іноземні інвестори в капітал. Наприклад, на 5-7% або на 10% для того, щоб приходити з ресурсами і змінювати культуру всередині", - заявив Гончарук.

Він додав, що "Укрпошта" - це "окрема історія".

"Для пошти ми шукаємо стратегічного інвестора", - наголосив прем’єр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що Кабінет міністрів України допускає часткову приватизацію "Укрпошти". З його слів, уряд розглядає до десяти державних підприємств з соціально значимими функціями, до часткової приватизації яких можуть залучити іноземних інвесторів, зберігши контроль держави.