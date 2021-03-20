Правительство готово компенсировать побочное действие вакцинации, - Степанов

По словам министра, в ближайшее время в Кабинете министров будет создан фонд помощи тем, кто может пострадать от вакцинации.

"Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации причинённого вреда. Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответствующий фонд на ближайших заседаниях", - заявил Степанов.

Напомним, за 19 марта в Украине сделали 11800 прививок в рамках кампании по вакцинации от коронавируса. Сейчас общее количество прививок превысило отметку в 100 тысяч.

Отметим, по состоянию на утро 19 марта в Украине всего было привито 92 714 человек. Из них первую дозу получили 92 713, еще один человек получил уже две дозы.

Также глава Министерства здравоохранения Максим Степанов пояснил, почему необходимо снять ответственность с производителей COVID-вакцин. Это необходимо для получения Украиной определенных видов вакцин по механизму COVAX.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 19 марта гости студии - Арсен Аваков, Максим Степанов, Виталий Кличко, Андрей Садовой и другие - обсуждают новый локдаун в Киеве и других городах Украины. Кроме того, говорят о возможных последствиях заявления Байдена о Путине. Также в эфире покажут эксклюзивный репортаж из операционной, где проводится трансплантация донорских органов.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" киевляне рассказали, планируют ли вакцинироваться от коронавируса.



Также известные врачи Виктор Петров и Алиса Грищенкова рассказали об обострении ситуации с количеством заболевших COVID-19 в западных областях Украины.



Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов откровенно рассказал об обострении ситуации на Донбассе и про расследование в отношении причастных к подписанию Харьковских соглашений.



А перед этим глава Государственной налоговой службы украины Алексей Любченко шокировал заявлением о масштабах теневой экономики Украины.