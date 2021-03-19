В Украине впервые вакцинировали от COVID более 10 тысяч человек за сутки
В Украине за прошедшие сутки сделали 10 959 прививок от коронавируса (все первая доза). Это впервые с начала вакцинации, когда привили более 10 тысяч человек.
За вчера в стране провели на 1127 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинация проводилась 210 мобильными бригадами.
Больше всего прививок за вчера сделано в Киеве - 890. За весь период больше всего вакцинировали в Донецкой области - 7484 прививок.
Распределение проведенных прививок по регионам за сутки:
С начала кампании вакцинации привито уже 92 714 человек. Из них первую дозу получили 92 713, еще один человек получил уже две дозы.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что процесс вакцинации идет не по плану. Он отмечал, что в Украине должны были делать 10 тысяч прививок в сутки еще до 7 марта.
Также Степанов днями сообщил, что в Украине могут вакцинировать 14 тысяч человек в день.
Отметим, процесс вакцинации в стране начался 24 февраля. Сейчас в Украину поступила лишь одна вакцина Covishield от AstraZeneca и Serum Institute индийского производства.