ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Правительство готовит значительные изменения в налоговое законодательство

Новости » Экономика     23.01.2020 - 10:45
Правительство готовит значительные изменения в налоговое законодательство
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Презентация налоговых изменений запланирована на весну

Правительство Украины весной 2020 года предложит серьезные изменения в налоговое законодательство. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время "Украинского завтрака" в Давосе.

Премьер высказал мнение, что система налогообложения требует изменений для того, чтобы сделать ее более справедливой.

"Весной мы готовим серьезные изменения в налоговое законодательство в сторону уменьшения и упрощения. Но рано пока говорить об этой архитектуре, мы ее представит позже", - сказал Гончарук.

По его словам, властная команда планирует начать несколько реформ почти одновременно. "Мы имеем очень амбициозного президента, очень амбициозного лидера, который требует от нас изменений прямо сейчас", - сообщил Гончарук.

Смотрите просто сейчас мое выступление на Russian Breakfast 2020 в Давосе.

Опубликовано Алексей Гончарук - Прем'ер-министр Украины Среда, 22 января 2020 г.

Напомним, что изменения в налоговой системе требуют принятия парламентом соответствующих документов. Отметим, Верховная рада пятого созыва приняла несколько налоговых законов, в частности, о налогообложении физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев считают, что нужно увеличивать размер налогов для олигархов (80%) и крупного бизнеса (74%). При этом граждане придерживаются абсолютно противоположного мнения по поводу инициативы повысить налоги для физических лиц предпринимателей (ФЛП), малых предприятий и наемных работников. Более 70% выступают за то, чтобы оставить налоги для этих категорий без изменений, или же, наоборот, уменьшить.

Гончаренко и Южанина требуют отмены скандального проекта Гетманцева "о налоговом терроре" Отставка правительства: в ЕС прокомментировали дальнейшее сотрудничество с Украиной
Новости Украины правительствоНалоги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь