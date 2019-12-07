Гончарук рассказал о планах Кабмина по ФЛП и налоговой реформе

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

В Украине существует проблема, когда большой бизнес прикрывается ФЛП

Кабинет министров Украины планирует концентрировать контроль по уплате налогов крупными компаниями, а не начинать с физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

При этом Гончарук отметил, что в Украине существует проблема, когда большой бизнес прикрывает ФЛП. В связи с этим рабочая группа при Министерстве экономики должна в ближайшее время внести свои предложения по устранению недостатков законопроектов налоговой реформы.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы малый и средний бизнес рос. Программа доступного кредитования для того нами и запускается. Мы очень не хотим, чтобы крупный бизнес прикрывал свое нежелание платить налоги, притворяясь стайкой "ФОПов", - заявил Гончарук.

Также премьер-министр отметил, что на данный момент между правительством и финансовым комитетом Верховной рады ведутся дискуссии относительно некоторых инициатив налоговой реформы. В частности, вопросы возникли по поводу законопроекта №1210 и ставки ренты или торговой наценки на табачные изделия. По словам Гончарука, подписание этого закона в таком виде, как он есть сейчас, имеет ряд серьезных негативных последствий для табачной отрасли.

Кроме этого глава Кабмина заявил, что на данный момент нет четкого понимания, будет ли выведенный капитал частью налоговой реформы следующей весной.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в октябре комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект о налоге на выведенный капитал №1185 соответствующим антикоррупционному законодательству. При этом ранее Международный валютный фонд высказал свое недовольство идеей введения налога на выведенный капитал.

Также сообщалось, что министр финансов Оксана Маркарова заявила, что для решения проблем ФЛП на еженедельной основе заседают министерские группы. По ее словам, у ФЛП есть две проблемы, которые будут пытаться решить в Минфине и налоговой службе.