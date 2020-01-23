Уряд готує значні зміни до податкового законодавства

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Презентація податкових змін запланована на весну

Уряд України навесні 2020 року запропонує серйозні зміни до податкового законодавства. Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час "Українського сніданку" в Давосі.

Прем’єр висловив думку, що система оподаткування потребує змін для того, щоб зробити її більш справедливою.

"На весну ми готуємо серйозні зміни в податкове законодавство в сторону зменшення і спрощення. Але рано поки говорити про цю архітектуру, ми її презентуватиме пізніше", - сказав Гончарук.

За його словами, владна команда планує розпочати декілька реформ майже одночасно. "Ми маємо дуже амбітного президента, дуже амбітного лідера, який вимагає від на нас змін прямо зараз", - повідомив Гончарук.

Дивіться просто зараз мій виступ на Ukrainian Breakfast 2020 у Давосі. Опубліковано Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України Середа, 22 січня 2020 р.

Нагадаємо, що зміни до податкової системи потребують ухвалення парламентом відповідних документів. Відзначимо, Верховна рада дев'ятого скликання ухвалила декілька податкових законів, зокрема, щодо оподаткування фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців вважають, що потрібно збільшувати розмір податків для олігархів (80%) та великого бізнесу (74%). При цьому громадяни дотримуються абсолютно протилежної думки з приводу ініціативи підвищити податки для фізичних осіб підприємців (ФОП), малих підприємств та найманих працівників. Понад 70% виступають за те, щоб залишити податки для цих категорій без змін, або ж, навпаки, зменшити.