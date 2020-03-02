ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд готує рішення щодо індексації пенсій

Новини » Економіка     02.03.2020 - 11:59
Уряд готує рішення щодо індексації пенсій
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення повинно бути ухвалено протягом року

Кабінет міністрів готує рішення щодо індексації пенсій українцям. Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, відповідно до закону, уряд протягом року повинен ухвалити рішення щодо індексації пенсій.

"Немає якогось чіткого періоду, коли таке рішення мало б бути ухвалене. Протягом року ми приймаємо рішення, з якої дати має відбутися індексація. Це рішення ще в стані розробки", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України на засіданні 24 січня 2020 року схвалив бюджет Пенсійного фонду України на 2020 рік.

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2020 року середня пенсія становила 3082,98 грн.

Відповідно до державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.

Уряд анонсував підвищення зарплат окремим лікарям Разумков уточнив порядок денний позачергового засідання Ради
Новини України пенсииКабінет Міністрів України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся