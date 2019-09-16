Правительство Гончарука запланировало увеличение расходов на Офис президента

Расходы общего фонда государственного бюджета на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента и офиса президента Украины в 2020 году составят 983,3 млн грн. Об этом свидетельствуют данные проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду.

Таким образом, в 2020 году расходы общего фонда на президента Владимира Зеленского и его Офис вырастут на 4,1% в сравнении с расходами на президента и Администрацию президента в 2019 году (944,5 млн грн).

Проектом бюджета также предлагается выделить на Аппарат Верховной рады в 2020 году из общего фонда госбюджета 1 967 млн грн, что на 0,2% больше, чем в 2019 году (1 964 млн грн).

Кроме того, Кабмин предлагает выделить из общего фонда на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Кабинета министров Украины 904,5 млн грн, что на 2,1% меньше, чем в 2019 году (924,3 млн грн).

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год, который правительство Алексея Гончарука подало в Верховную раду, запланировано увеличение доходов и расходов госбюджета на 5,2%. Однако доходы общего фонда вырастут лишь на 3,7%, а доходы специального фонда - на 19,6%. Аналогично расходы общего фонда возрастут на 3,8%, а доходы специального фонда - на 18,1%.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что планирует переместить Офис президента, а на улице Банковой создать художественный музей. Вместе с тем глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что "команда президента" отказалась от идеи переезда.