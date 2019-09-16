Правительство планирует уменьшить распределение ВВП через бюджет

Фото: коллаж (РБК-Украина)

За основу правительство приняло консервативный прогноз

Доля перераспределения валового внутреннего продукта (ВВП) через государственный бюджет в 2020 году снизится до 23,5%. Об этом свидетельствуют данные проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, доля перераспределения ВВП через государственный бюджет в 2020 году по сравнению с утвержденными показателями 2019 года снизится на 2,3 процентных пункта, а с фактическим показателям 2018 года на 2,4 п.п.

Проектом госбюджета предусмотрено, что доходы и расходы госбюджета возрастут на 5,2% по сравнению к утвержденным показателям 2019 года.

В частности, доходы государственного бюджета Украины на 2020 запланированы в сумме 1 079 млрд грн (1 026 млрд грн - в 2019 году), в том числе доходы общего фонда 962 млрд грн, доходы специального фонда - 116 млрд грн.

Расходы госбюджета запланированы в сумме 1 170 млрд грн (1 112 млрд грн в 2019 году), в том числе общего фонда - 1 044 млрд грн. расходы специального фонда - 125 млрд грн.

Напомним, проектом закона о государственном бюджете на 2020 год предусмотрено, что номинальный внутренний валовой продукт Украины в 2020 году вырастет до 4551,7 млрд грн. В то же время в 2020 году прогнозируется ускорение роста реального ВВП до 3,3%.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук 2 сентября заявил, что экономика Украины в течение следующих пяти лет вырастет на 40%. Как отметил премьер, правительство рассчитывает на рост ВВП не менее 5% в 2020 году и не менее 7% в последующие годы, что в совокупности даст 40% за п'пять лет.