Кабмин ожидает роста номинального ВВП в 2020 на 500 млрд грн

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Реальный ВВП Украины вырастет на 3,3%.

Номинальный внутренний валовой продукт Украины в 2020 году вырастет до 4551,7 млрд грн. Об этом свидетельствуют расчеты Министерства экономического развития и торговли к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду.

Согласно прогнозу МЭРТ, в 2019 году номинальный ВВП Украины составит 4014,7 млрд грн. Таким образом, в 2020 году номинальный ВВП вырастет на 13,3%, или на 537 млрд грн.

В то же время в 2020 году прогнозируется ускорение роста реального ВВП до 3,3%.

Согласно прогнозу, индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) составит 6,0%, Индекс цен производителей промышленной продукции - 8,4%.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета, в бюджетных расчетах учтен вариант 1 сценария макроэкономического прогноза МЭРТ, который является наиболее умеренным.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук 2 сентября заявил, что экономика Украины в течение следующих пяти лет вырастет на 40%. Как отметил премьер, правительство рассчитывает на рост ВВП не менее 5% в 2020 году и не менее 7% в последующие годы, что в совокупности даст 40% за п'пять лет.

Отметим, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. По данным Госстата, номинальный ВВП за 2018 год составил 3558,7 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 84190 грн.