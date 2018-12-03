Правительство Германии отреагировало на высказывание Путина о "партии войны" в Украине

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин негативно высказался относительно украинской власти после завершения саммита G20

Официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт осудил высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что украинская власть является "партией войны". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, Зайберт отметил, что такие высказывания недопустимы, потому что украинская власть является демократически избранной.

"Правительство Украины является законным, демократически избранным представительством этой страны и остается легитимным партнером в минском процессе по разрешению конфликта", - отметил представитель правительства Германии.

Он также напомнил, что именно Россия аннексировала Крым и поддерживает сепаратистов в Донбассе.

"Таким образом, именно на ней лежит главная ответственность за кризис и насилие, жертвами которого на востоке Украины стало уже так много людей", - отметил Зайберт.

Напомним, Путин после завершения саммита G20 1 декабря заявил, что "действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании ситуации вообще, а тем более мирными средствами".

Напомним, перед началом второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ситуацию в Керченском проливе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что глава Пентагона Джеймс Маттис, выступая на Форуме национальной обороны им. Рейгана в Калифорнии, прокомментировал агрессию России в Азовском море. Он отметил, что действия в Керченском проливе свидетельствуют о пренебрежении и нарушении россиянами договора 2003 года.