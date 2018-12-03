Уряд Німеччини відреагував на висловлювання Путіна про "партію війни" в Україні

Путін негативно висловився щодо української влади після завершення саміту G20
Офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт засудив висловлювання президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що українська влада є "партією війни". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Як зазначається, Зайберт наголосив на тому, що такі висловлювання неприпустимі, бо українська влада є демократично обраною.
"Уряд України є законним, демократично обраним представництвом цієї країни і залишається легітимним партнером в мінському процесі по вирішенню конфлікту", - зазначив представник уряду Німеччини.
Він також нагадав, що саме Росія анексувала Крим та підтримує сепаратистів в Донбасі.
"Таким чином, саме на ній лежить головна відповідальність за кризу і насильство, жертвами якого на сході України стало вже так багато людей", - наголосив Зайберт.
Зазначимо, Путін після завершенні саміту G20 1 грудня заявив, що "чинне керівництво України не зацікавлене у врегулюванні ситуації взагалі, а тим більше мирними засобами".
Нагадаємо, перед початком другого дня саміту G20 в Буенос-Айресі канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним ситуацію в Керченській протоці.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що глава Пентагону Джеймс Меттіс, виступаючи на Форумі національної оборони ім. Рейґана в Каліфорнії, прокоментував агресію Росії в Азовському морі. Він зазначив, що дії в Керченській протоці свідчать про зневагу та порушення росіянами договору 2003 року.