Уряд Німеччини відреагував на висловлювання Путіна про "партію війни" в Україні

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін негативно висловився щодо української влади після завершення саміту G20

Офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт засудив висловлювання президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що українська влада є "партією війни". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, Зайберт наголосив на тому, що такі висловлювання неприпустимі, бо українська влада є демократично обраною.

"Уряд України є законним, демократично обраним представництвом цієї країни і залишається легітимним партнером в мінському процесі по вирішенню конфлікту", - зазначив представник уряду Німеччини.

Він також нагадав, що саме Росія анексувала Крим та підтримує сепаратистів в Донбасі.

"Таким чином, саме на ній лежить головна відповідальність за кризу і насильство, жертвами якого на сході України стало вже так багато людей", - наголосив Зайберт.

Зазначимо, Путін після завершенні саміту G20 1 грудня заявив, що "чинне керівництво України не зацікавлене ​​у врегулюванні ситуації взагалі, а тим більше мирними засобами".

Нагадаємо, перед початком другого дня саміту G20 в Буенос-Айресі канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним ситуацію в Керченській протоці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що глава Пентагону Джеймс Меттіс, виступаючи на Форумі національної оборони ім. Рейґана в Каліфорнії, прокоментував агресію Росії в Азовському морі. Він зазначив, що дії в Керченській протоці свідчать про зневагу та порушення росіянами договору 2003 року.