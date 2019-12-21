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Уряд Німеччини незадоволений санкціями США проти "Північного потоку-2"

Новини » Економіка     21.12.2019 - 11:51
Уряд Німеччини незадоволений санкціями США проти "Північного потоку-2"
Фото: nord-stream2 (www.nord-stream2.com)

Американські санкції завдають удару європейським компаніям, які співпрацюють з Росією

Уряд Федеративної республіки Німеччина незадоволений американськими санкціями, запровадженими проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Про це заявила заступниця речника німецького уряду Ульріке Деммер, повідомляє Deutsche Welle.

Як зазначається в заяві, екстериторіальні санкції "завдають удару німецьким та європейським підприємствам та втручаються у наші внутрішні справи".

З огляду на переговори між Україною та Росією щодо транзиту російського газу через Україну до ЄС, "такі американські заходи, які передусім покликані захищати Україну, є особливо незрозумілими", додала представниця уряду.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Бюджет зобов'язує адміністрацію ввести санкції щодо Росії за кількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Після запровадження санкцій трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" - швейцарська компанія Allseas - призупинила виконання робіт.

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