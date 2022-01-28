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Правительство Германии исключило поставки летального оружия в Украину

Автор: Мария Кучерявец

Германия исключает возможность поставки летального оружия Украине. Это обусловлено позицией страны правительства - запрет экспорта оружия в кризисные регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Кабинета министров Германии Штеффена Хебештрайта во время брифинга.

"В принципе действует правило: в кризисные районы - нет (поставкам вооружений из Германии - ред.). Мы ясно исключили поставки летального оружия, в частности в Украину", - сказал Хебештрайт.

Он отметил, урегулирование конфликта на территории Украины возможно только дипломатическим путем и добавил, что важно не впадать в "логику войны".

"Принципиальная позиция, которую разделяет весь западный мир, заключается в убеждении, что (в этом конфликте - ред.) нет военного решения", - отметил Хебештрайт.

Он также отметил, что любая агрессия против Украины будет иметь для Москвы политические и экономические последствия.

"Есть четкое требование к России - внести вклад в деэскалацию. Мы должны следить за тем, чтобы не упасть в логику войны", - подчеркнул Хебештрайт.

Отметим, что в Германии в очередной раз отказываются предоставлять оружие Украине на фоне угрозы нового российского вторжения, объясняя, в частности, "страна не может поставлять летального оружия в зоны конфликта".

Впрочем, в Берлине заявляют, что поддерживают Украину другими средствами. В частности, в феврале планируют передать полевой госпиталь.

Вместе с тем, в Минобороны страны заявили, что готовы передать Украине 5 тысяч военных касок.

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