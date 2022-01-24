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"Позиция неизменна". Германия отказывается поставлять Украине оружие

Новина українською →
Берлин, Понедельник 24 января 2022 15:14
"Позиция неизменна". Германия отказывается поставлять Украине оружие Фото: заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хофман (wdr.de)
Автор: Мария Кучерявец

Заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хофман заявила, что позиция Берлина по поставкам Киеву оружия, остается неизменной. Страна отказывается оказывать украинской стороне соответствующую помощь, особенно, если речь идет о летальном оружии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

"Федеральное правительство не меняло позицию по поставкам летального оружия в Украину. Учитывая конфликт на территории Украины он не согласовывает никаких поставок летального вооружения. Он видит, конечно, что у союзников другая позиция и они действуют по-другому, но его позиция неизменна", - сказала Хоффман.

На вопрос журналиста, может ли Украина рассчитывать на немецкое оружие в случае нового нападения России, она ответила, что правительство Германии хотело предотвратить именно такую эскалацию.

"А на случай, если произойдет российская интервенция или какое-то вторжение на украинскую территорию, правительство Германии вместе со своим союзником готовит ряд мер", - отметила Хофман.

Однако, о каких именно мерах идет речь, она отказалась уточнить.

Отметим, недавно посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал главу МИД Германии Анналену Бербок, чтобы Берлин одобрил поставки оружия в Украину на фоне угрозы вторжения РФ.

Напомним, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин пока не будет поставлять Украине оружие, потому что ее страна придерживается позиции "не поставлять летальное оружие в зоны конфликта".

После чего глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подверг критике отказ Берлина поставлять оружие Киеву. Он заявил, что украинцы будут помнить об этом десятилетиями.

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