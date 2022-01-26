Германия заявила о готовности передать Украине военные каски, - DPA

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что страна готова передать Украине 5 тысяч военных касок. Она объявила об этом на заседании комитета Бундестага по вопросам обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое агентство DPA.

"Министр обороны Кристин Ламбрехт объявила, что Германия поставит Украине 5000 военных защитных касок. Об этом политик сказала членам комитета по обороне в Берлине в среду", - пишут СМИ.

Отметим, что в Германии отказываются предоставлять оружие Украине на фоне угрозы нового российского вторжения, объясняя, что "страна не может поставлять летального оружия в зоны конфликта".

При этом в Берлине заявляют, что поддерживают Украину другими средствами. В частности, в феврале планируют передать полевой госпиталь.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал главу МИД Германии Анналену Бербок, чтобы Берлин одобрил поставки оружия в Украину на фоне угрозы вторжения РФ.

Вместе с тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подверг критике отказ Берлина поставлять оружие Киеву. Он заявил, что украинцы будут помнить об этом десятилетиями.