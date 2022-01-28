Уряд Німеччини виключив постачання летальної зброї в Україну

"У принципі діє правило: у кризові райони - ні (постачання озброєнь із Німеччини - ред.). Ми ясно виключили постачання летальної зброї, зокрема в Україну", - сказав Хебештрайт.

Він зазначив, врегулювання конфлікту на території України можливо лише дипломатичним шляхом та додав, що важливо не впадати у "логіку війни".

"Принципова позиція, яку поділяє весь західний світ, полягає в переконанні, що (цьому конфлікту - ред.) немає військового рішення", - зауважив Хебештрайт.

Він також наголосив, що будь-яка агресія проти України матиме для Москви політичні та економічні наслідки.

"Є чітка вимога до Росії - зробити внесок у деескалацію. Ми маємо стежити за тим, щоб не впасти в логіку війни", - підкреслив Хебештрайт.

Зазначимо, що у Німеччині вкотре відмовляються надавати зброю Україні на тлі загрози нового російського вторгнення, пояснюючи, зокрема, що "країна не може постачати летальної зброї до зон конфлікту".

Втім, у Берліні заявляють, що підтримують Україну іншими засобами. Зокрема, у лютому планують передати польовий госпіталь.

Разом з тим, у Міноборони країни заявили, що готові передати Україні 5 тисяч військових касок.