"Желтые жилеты" считают недостаточными уступки правительства Франции

Фото: протесты во Франции (GettyImages)

Представитель протестного движения заявил, что протестанты рассчитывали на "отмену повышения налогов на топливо, а не просто на мораторий"

Во Франции представители движения "желтые жилеты" выразили неудовлетворение новыми мерами правительства страны, в частности введением моратория на рост цен на топливо. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Le Figaro.

По словам одного из представителей протестующих Бенжамена Коши, движение рассчитывало на "отмену повышения налогов на топливо, а не просто на мораторий"

"Французы - не воробьи, они не хотят крошек, которые им дает власть, они хотят багет", - сказал он, отметив, что французы хотят изменить курс политики Эммануэля Макрона.

Отметим, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп официально объявил о приостановке роста налогов на топливо на фоне массовых протестов.

Ранее РБК-Украина писало, что более 100 лицеев заблокированы по всей Франции в рамках антиправительственных протестов.

Как известно, в результате столкновений между демонстрантами, протестующими против повышения цен на топливо, и правоохранителями во Франции задержали 412 человек. Кроме того, 133 человека были ранены, в том числе и сотрудники полиции.

Отметим, власти Франции обсуждали возможность введения режима чрезвычайного положения из-за протестных акции в Париже. По словам представителя французского правительства Бенжамена Гриво, инициатива предложена для того, чтобы не допустить повторения массовых уличных беспорядков.