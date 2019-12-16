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Уряд Джонсона подасть до парламенту законопроект про Brexit

Новини » В світі     16.12.2019 - 01:38
Уряд Джонсона подасть до парламенту законопроект про Brexit
Фото: Борис Джонсон (flickr.com.mfarussia)

За підсумками виборів консерватори отримали мандат, який зобов'язує завершити роботу над Brexit

Уряд Великобританії має намір представити на розгляд парламенту законопроект про вихід країни зі складу Євросоюзу (Brexit) до 25 грудня. Про це заявив член Палати громад від Консервативної партії і головний секретар казначейства (міністерства фінансів) Великобританії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як наголошується, Сунак підкреслив, що за підсумками виборів консерватори отримали мандат, зобов'язує завершити роботу над Brexit.

"Ми покинемо Євросоюз через кілька тижнів, до кінця січня. Наш намір полягає в тому, щоб повернути законопроект про вихід у парламент до Різдва", - зазначив депутат.

За його словами, після цього уряд Бориса Джонсона зможе представити законодавцям новий проект бюджету.

Нагадаємо, 2 грудня в Британії пройшли дострокові парламентські вибори. Британська Консервативна партія, очолювана прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, здобула перемогу на парламентських виборах, отримавши підтримку 43,6% виборців.,

Після виборів Джонсон заявив, що його уряд, отримав мандат на проведення Brexit.

Раніше Еворосоюз доручив Єврокомісії надати мандат на переговори з Британією. ЄС готовий приступити до переговорів з Великобританією відразу ж після схвалення Brexit британським парламентом

Євросоюз очікує швидкого голосування в британському парламенті про вихід країни зі складу ЄС. За словами президента Європейської Ради Шарля Мішеля, Євросоюз готовий до наступного етапу відносин з Британією.

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