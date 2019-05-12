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Правительство Британии не поддержало альтернативный план лейбористов по Brexit

Новости » Политика    12.05.2019 - 14:36
Правительство Британии не поддержало альтернативный план лейбористов по Brexit
Фото: Джон Эшворт (Parliament.ru)

На следующей неделе правительство и оппозиция продолжат обсуждение соглашения о Brexit

Депутат от британской Лейбористской партии Джон Эшворт заявил, что альтернативный план лейбористов по выходу Британии из Евросоюза (Brexit) не получит поддержки правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Ешворта, попытка Лейбористской партии убедить правительство поддержать альтернативный план по Brexit не "набирает сил".

Отмечается, что на следующей неделе правительство и оппозиция продолжат работу над попыткой достичь согласия относительно соглашения о выходе Британии из ЕС после того, как парламент трижды отклонил вариант соглашения, который предлагала премьер-министр Тереза Мэй.

"Мы выдвинули наши альтернативы. Мы пытаемся вести переговоры с правительством. Мы все еще добросовестно принимаем участие в этих переговорах", - добавил Эшворт.

Напомним, ранее сообщалось, что Мэй обсудила с министрами вариант второго референдума о Brexit. Мэй провела тайную встречу с помощниками и министрами, на котором обсуждались возможные пути проведения второго референдума о Brexit. Обсуждение прошло накануне встречи с лейбористами, на которой предполагается согласовать межпартийное соглашение об условиях выхода Британии из состава Европейского союза.

РБК-Украина сообщало, что Мэй готова продолжить членство Британии в Таможенном союзе ЕС после Brexit. По словам Мэй, она готова пойти на уступки Лейбористской партии и продолжить членство в Таможенном союзе и после выхода Британии из Европейского союза.

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