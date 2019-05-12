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Уряд Британії не підтримав альтернативний план лейбористів щодо Brexit

Новини » Політика    12.05.2019 - 14:36
Уряд Британії не підтримав альтернативний план лейбористів щодо Brexit
Фото: Джон Ешворт (Parliament.uk)

Наступного тижня уряд та опозиція продовжать обговорення угоди про Brexit

Депутат від британської Лейбористської партії Джон Ешворт заявив, що альтернативний план лейбористів щодо виходу Британії з Євросоюзу (Brexit) не отримає підтримки уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Ешворта, спроба Лейбористської партії переконати уряд підтримати альтернативний план щодо Brexit не "набирає сил".

Зазначається, що наступного тижня уряд та опозиція продовжать роботу над спробою досягти згоди щодо угоди про вихід Британії з ЄС після того, як парламент тричі відхилив варіант угоди, який пропонувала прем'єр-міністр Тереза Мей.

"Ми висунули наші альтернативи. Ми намагаємося вести переговори з урядом. Ми все ще добросовісно беремо участь в цих переговорах", - додав Ешворт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мей обговорила з міністрами варіант другого референдуму про Brexit. Мей провела таємну зустріч з помічниками і міністрами, на якій обговорювалися можливі шляхи проведення другого референдуму про Brexit. Обговорення пройшло напередодні зустрічі з лейбористами, на якій передбачається погодити міжпартійну угоду про умови виходу Великобританії зі складу Європейського союзу.

РБК-Україна повідомляло, що Мей готова продовжити членство Британії в Митному союзі ЄС після Brexit. За словами Мей, вона готова піти на поступки Лейбористської партії і продовжити членство в Митному союзі і після виходу Британії з Європейського союзу.

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