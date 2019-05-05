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Мэй готова продолжить членство Британии в Таможенном союзе ЕС после Brexit

Новости » Политика    05.05.2019 - 08:56
Мэй готова продолжить членство Британии в Таможенном союзе ЕС после Brexit
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Мэй готова продлить членство до 2022 года

Премьер-министр Британии Тереза Мэй готова продолжить членство страны в Таможенном союзе Евросоюза после выхода страны из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Так, по словам Мэй, она готова пойти на уступки Лейбористской партии и продолжить членство в Таможенном союзе и после выхода Британии из Европейского союза. Она уверена, что это сможет приблизить линию правительства с условиями, которые выдвигает оппозиция.

Отмечается, что Мэй собирается представить план "всеобъемлющего, но временного таможенного механизма в отношениях с ЕС, который будет функционировать до следующих всеобщих выборов", которые состоятся в Великобритании в июне 2022 года.

Кроме того, по данным газеты, правительство готово пойти на уступки еще в двух сферах. Ожидается, что Мэй согласится с распространения на Британию действия нормативных актов ЕС, касающихся обращения товаров. Также правительство готово зафиксировать в новом законе обеспечение Британией после Brexit такой же защитой прав трудящихся, которая существует в странах ЕС.

На такие уступки Мэй готова пойти ради одобрения Палатой общин ее соглашения о Brexit. Однако это может вызвать негативные последствия со стороны консерваторов-евроскептиков, что грозит расколом внутри парламентской фракции.

Напомним, ранее глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что ей и лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину необходимо отложить в сторону свои разногласия, чтобы заключить соглашение о Brexit.

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Новости Украины ЕвросоюзТаможенный союзТереза МэйBrexit
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