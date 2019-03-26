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Мэй завтра может объявить дату отставки

Новости » Политика    26.03.2019 - 14:43
Мэй завтра может объявить дату отставки
Фото: Тереза Мэй (Kirsty Wigglesworth - WPA Pool /Getty Images)

Мэй также намерена покинуть пост лидера Консервативной партии

Британский премьер-министр Тереза Мэй завтра, 27 марта, может объявить дату своей отставки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на члена британского парламента, который передал информацию на условиях анонимности.

Сообщается, что Мэй выступит завтра в 19:00 (по киевскому времени) на заседании так называемого Комитета 1922, который объединяет рядовых членов Консервативной партии. По словам парламентария, существует большая вероятность, что Мэй назовет дату своего ухода с постов партийного лидера и премьер-министра.

Напомним, ранее сообщалось, что Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент одобрит ее сделку с Евросоюзом по Brexit. До этого министр финансов Филип Хаммонд заявлял, что отставка Мэй не решит проблем, связанных процессом выхода Британии из состава ЕС, который на сегодня зашел в тупик.

Сегодня стало известно, что три члена правительства Мэй заявили об отставке из-за несогласия с ее политикой по Brexit. В частности, в отставку ушли замминистра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, заместитель министра иностранных дел Алистер Берт и замминистра здравоохранения Стив Брайн.

 

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