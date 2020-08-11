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Правительство Беларуси готово к диалогу с зарубежными партнерами из-за протестов

Минск, Вторник 11 августа 2020 20:36
Правительство Беларуси готово к диалогу с зарубежными партнерами из-за протестов
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Беларусь готова предоставить факты вмешательства в избирательный процесс из-за рубежа

Министерство иностранных дел Беларуси заявил о готовности правительства начать диалог с зарубежными партнерами в связи с протестами в стране. При этом в МИД призвали не спешить с заявлениями, а ответственно оценить происходящее.

Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси.

В правительстве отметили, что Беларуси не безразлично реакция зарубежных партнеров и готовы предоставить конкретные факты о вмешательстве в избирательный процесс из-за рубежа.

"Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Готовы к конструктивному, а главное - объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами", - говорится в заявлении.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз изучает возможность введения санкций в отношении ответственных за полицейское насилие в Беларуси.

Напомним, в Беларуси начиная с 9 августа продолжаются протесты, которые сопровождаются массовыми задержаниями и столкновениями между силовиками и демонстрантами.

По информации Министерства здравоохранения Беларуси, в больницах сейчас находятся более 200 участников протестов, большинство с легкими травмами, при этом один человек погиб в ходе протестов.

Также сообщалось, что с 9 по 11 августа правоохранители задержали около 5 тысяч человек, из них 2 тысячи человек - в ночь с 10 по 11 августа.

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