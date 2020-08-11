Уряд Білорусі готовий до діалогу з зарубіжними партнерами через протести

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

Білорусь готова надати факти втручання у виборчий процес з-за кордону

Міністерство закордонних справ Білорусі заявив про готовність уряду почати діалог із зарубіжними партнерами в зв'язку з протестами в країні. При цьому в МЗС закликали не поспішати із заявами, а відповідально оцінити те, що відбувається.

Про це йдеться в заяві МЗС Білорусі.

В уряді зазначили, що Білорусі не байдуже реакція зарубіжних партнерів і готові надати конкретні факти про втручання у виборчий процес з-за кордону.

"Ми пропонуємо об'єктивно і без емоцій розібратися в тому, що, як і чому відбувається сьогодні в Білорусі. Чи готові до конструктивного, а головне - об'єктивного діалогу по цій темі з усіма закордонними партнерами", - йдеться в заяві.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз вивчає можливість введення санкцій відносно відповідальних за поліцейське насильство в Білорусі.

Нагадаємо, в Білорусі починаючи з 9 серпня тривають протести, які супроводжуються масовими затриманнями і зіткненнями між силовиками і демонстрантами.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Білорусі, в лікарнях зараз перебувають понад 200 учасників протестів, більшість з легкими травмами, при цьому одна людина загинула в ході протестів.

Також повідомлялося, що з 9 по 11 серпня правоохоронці затримали близько 5 тисяч осіб, з них 2 тисячі осіб - в ніч з 10 по 11 серпня.