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В правительстве разъяснили порядок выплат 1700 грн на третьего ребенка

Новости » Экономика    01.04.2019 - 13:35
В правительстве разъяснили порядок выплат 1700 грн на третьего ребенка
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для получения 1700 грн в месяц нужно написать заявление

Многодетным семьям в Украине с 1 апреля 2019 года увеличивается пособие: на каждого третьего и следующего ребенка ежемесячно будут доплачивать 1 700 грн. Об этом сообщает правительственная пресс-служба в Facebook.

Как напомнили в правительстве, выплаты будут осуществляться до тех пор, пока ребенку не исполнится шесть лет. Доплата касается не только тех, кто родил или родит ребенка в этом году. Каждая семья, которая имеет удостоверение многодетной, имеет возможность с 1 апреля оформить дополнительное пособие на ребенка. Это дополнительно к ежемесячным 860 грн пособия при рождении ребенка.

Согласно принятому порядку, для того, чтобы оформить пособие на ребенка, матери или отцу следует обратиться в ближайшее отделение социальной защиты населения и написать заявление на получение денег. При себе также нужно иметь оригинал и копию удостоверения многодетной семьи, без которого оформить помощь будет невозможно, и свидетельства о рождении детей.

Выплаты будут осуществляться через Укрпочту или уполномоченный государством банк на социальные выплаты по выбору семьи. Если семья получает ежемесячное пособие при рождении, она может предоставить реквизиты банковской карты, на которую зачисляются 860 грн.

Как отметили в правительстве, в Украине сейчас насчитывается 160 тысяч многодетных семей, в которых есть дети в возрасте до 6 лет. До конца года таким родителям из государственного бюджета будет выплачено около 2,4 млрд грн.

Напомним, 13 марта на своем заседании Кабинет министров Украины решил ввести с 1 апреля ежемесячные выплаты за третьего ребенка в возрасте до 6 лет.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины с 2019 года компенсирует затраты на "муниципальную няню" для того, чтобы поддержать работающих родителей.

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