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Интервью

В Украине родителям будут компенсировать 1,5 тысяч гривен за услуги няни

НовостиОбщество    30.05.2018 - 12:59
Фото: Владимир Гройсман (vmr.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (vmr.gov.ua)

Кабинет министров вводит понятие "муниципальная няня"

Кабинет министров Украины вводит понятие "муниципальная няня" для того чтобы поддержать работающих родителей. Об этом сообщил глава правительства Владимир Гройсман в Twitter.

"Мы вводим понятие "муниципальная няня". С первого января, когда работающая мама нанимает няню, мы будем компенсировать часть заработной платы, чтобы мама имела возможность работать, а няня ухаживать за ребенком", - сообщил Гройсман.

Не менее важно, по словам главы правительства, помочь маме, особенно если она работает. По решению правительства и при поддержке местных органов власти в Украине с января следующего года вводится понятие найма "муниципальной няни". Оплата ее услуг будет частично компенсирована из бюджета.

Отметим, что няня при заключении договора с родителями ребенка должна быть официально трудоустроена. Возмещение родителям составит 1492 гривен (прожиточный минимум на 01.01.2018) за каждый месяц работы няни.

 

Фото: (twitter.com/VGroysman)

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в Украине с сентября 2018 года каждая семья при рождении ребенка получит специальный "бэби-бокс".

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Владимир Гройсман  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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