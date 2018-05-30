В Украине родителям будут компенсировать 1,5 тысяч гривен за услуги няни

Кабинет министров вводит понятие "муниципальная няня"

Кабинет министров Украины вводит понятие "муниципальная няня" для того чтобы поддержать работающих родителей. Об этом сообщил глава правительства Владимир Гройсман в Twitter.

"Мы вводим понятие "муниципальная няня". С первого января, когда работающая мама нанимает няню, мы будем компенсировать часть заработной платы, чтобы мама имела возможность работать, а няня ухаживать за ребенком", - сообщил Гройсман.

Не менее важно, по словам главы правительства, помочь маме, особенно если она работает. По решению правительства и при поддержке местных органов власти в Украине с января следующего года вводится понятие найма "муниципальной няни". Оплата ее услуг будет частично компенсирована из бюджета.

Отметим, что няня при заключении договора с родителями ребенка должна быть официально трудоустроена. Возмещение родителям составит 1492 гривен (прожиточный минимум на 01.01.2018) за каждый месяц работы няни.

Фото: (twitter.com/VGroysman)

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в Украине с сентября 2018 года каждая семья при рождении ребенка получит специальный "бэби-бокс".