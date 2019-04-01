У уряді роз'яснили порядок виплат 1700 грн на третю дитину

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для отримання 1700 грн на місяць потрібно написати заяву

Багатодітним сім’ям в Україні з 1 квітня 2019 року збільшується допомога: на кожну третю і наступну дитину щомісяця будуть доплачувати 1 700 грн. Про це повідомляє урядова прес-служба у Facebook.

Як нагадали в уряді, виплати здійснюватимуться до тих пір, поки дитині не виповниться шести років. Доплата стосується не лише тих, хто народив чи народить дитину цьогоріч. Кожна сім’я, яка має посвідчення багатодітної, має змогу з 1 квітня оформити додаткову допомогу на дитину. Це додатково до щомісячних 860 грн допомоги при народженні дитини.

Згідно з ухваленим порядком, для того, щоб оформити допомогу на дитину, мамі або татові слід звернутися у найближче відділення соціального захисту населення і написати заяву на отримання грошей. При собі також потрібно мати оригінал та копію посвідчення багатодітної сім’ї, без якого оформити допомогу буде неможливо, та свідоцтва про народження дітей.

Виплати здійснюватимуться через Укрпошту чи уповноважений державою банк на соціальні виплати за вибором сім’ї. Якщо сім’я отримує щомісячну допомогу при народженні, вона може надати реквізити банківської картки, на яку зараховуються 860 грн.

Як зазначили в уряді, в Україні наразі налічується 160 тисяч багатодітних сімей, в яких є діти віком до 6 років. До кінця року таким батькам з державного бюджету виплатять близько 2,4 млрд грн.

Нагадаємо, 13 березня на своєму засіданні Кабінет міністрів України вирішив ввести з 1 квітня щомісячні виплати за третю дитину у віці до 6 років.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України з 2019 року компенсує затрати на "муніципальну няню" для того, щоб підтримати працюючих батьків.