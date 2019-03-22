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С апреля в Украине стартует программа поддержки при рождении третьего ребенка

Новости » Общество    22.03.2019 - 12:23
С апреля в Украине стартует программа поддержки при рождении третьего ребенка
Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Кабмине отметили, что был введен ряд инициатив по поддержке рожениц и рождаемости

С 1 апреля в Украине стартует программа поддержки семей при рождении третьего, четвертого и пятого ребенка. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гройсмана, был введен ряд инициатив по поддержке рожениц и рождаемости, но их должно быть больше.

"Мы с президентом недавно инициировали финансовую поддержку семьям на 3, 4, 5 и т.д. детей. Это уже мы будем делать с 1 апреля 2019 года. То есть, буквально со следующего месяца. Мы ввели ряд инициатив по поддержке рожениц, рождаемости. Я считаю, что таких инициатив должно быть больше", - заявил глава Кабмина.

Напомним, Кабинет министров Украины вводит понятие "муниципальная няня" для того чтобы поддержать работающих родителей. "С первого января, когда работающая мама нанимает няню, мы будем компенсировать часть заработной платы, чтобы мама имела возможность работать, а няня ухаживать за ребенком", - отмечал Гройсман.

Отмечалось, что няня при заключении договора с родителями ребенка должна быть официально трудоустроена. Возмещение родителям составит 1492 гривен (прожиточный минимум на 01.01.2018) за каждый месяц работы няни.

Как писало РБК-Украина ранее, с сентября 2018 года каждая семья при рождении ребенка получит специальный "бэби-бокс".

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