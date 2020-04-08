В уряді очікують суттєве збільшення безробітних з квітня

Фото: Ігор Петрашко (twitter/glavcom)

Станом на 7 квітня в Україні зареєстровано 364 тисячі безробітних

В Кабінеті міністрів України очікують суттєве збільшення безробітних з квітня. Про це повідомив міністр економіки Ігор Петрашко, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він додав, що збільшення кількості безробітних очікується через спрощення процедури реєстрації.

"Кількість безробітних в системі зайнятості зареєстрованих зараз на 7 квітня - 364 тисячі осіб. Якщо брати порівняльний період з минулим роком, то, зростання становить 13%. Але ми очікуємо на суттєве зростання кількості зареєстрованих по безробіттю, тому що ми спрощуємо процедури. Є багато технічних речей, ми будемо намагатись, щоб людина могла спокійно зареєструватись. Тому ми очікуємо суттєве збільшення. Ми готові з фінансової точки зору. Кошти є передбачені в бюджеті в тих чи інших статтях", - заявив Петрашко.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів спростив отримання допомоги по безробіттю на період карантину. Також в уряді дали роз'яснення щодо порядку оформлення субсидії для громадян, які втратили роботу у зв'язку з карантином і стали на облік як безробітні.

Крім того, уряд надасть допомогу по частковому безробіттю роботодавцям з-поміж суб’єктів малого та середнього бізнесу.