В правительстве назвали условие назначения министра энергетики

Фото: Ольга Буславец (kmu.gov.ua)

Возглавить Минэнерго может ныне исполняющая обязанности министра Ольга Буславец

Министром энергетики Украины может быть назначена Ольга Буславец, которая сейчас выполняет министерские обязанности. Однако у правительства есть для кандидата условие - если министр вытащит энергетическую сферу страны из кризиса.

Об этом в программе "Свобода слова на ICTV" заявил премьер-министр Денис Шмигаль, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что касается министра энергетики - есть и.о. довольно профессиональная, она имеет возможность стать министром, если пройдет и вытащит энергетическую сферу из кризиса. Министр образования и науки выполняет обязанности также профессиональный человек. Мы присматриваемся к исполняющему обязанности", - заявил Шмыгаль.

По его словам, также в правительстве проводят собеседования на должность министра культуры.

"Министр культуры - есть исполняющий обязанности. Сейчас смотрим на кандидатов на это министерство. Довольно детально и выверено подходим, чтобы не было ошибок. Поэтому министра культуры ищем и проводим собеседования", - сказал премьер'ер.

Напомним, по подсчетам Минэнерго, дефицит в энергетической отрасли Украины на сегодня достигает более 50 миллиардов гривен. Еще отдельно есть задолженность за прошлые периоды.

Добавим, в марте президент Владимир Зеленский отозвал вопрос назначения Ольги Буславец на должность министра энергетики из-за того, что представители фракции монобильшости выступили против ее назначения.

Автор: Анастасия Светлевская