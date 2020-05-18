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В уряді назвали умову призначення міністра енергетики 

Новини » Політика     18.05.2020 - 23:57
В уряді назвали умову призначення міністра енергетики 
Фото: Ольга Буславець (kmu.gov.ua)

Очолити Міненерго може нині виконуюча обовязки міністра Ольга Буславець

Міністром енергетики України може бути призначена Ольга Буславець, котра нині виконує міністерські обов'язки. Проте в уряду є для кандидата умова - якщо міністр витягне енергетичну сферу країни з кризи.

Про це в програмі "Свобода слова на ICTV" заявив премєр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

"Щодо міністра енергетики - є в.о. доволі професійна, вона має можливість стати міністром, якщо пройде і витягне енергетичну сферу з кризи. Міністра освіти та науки виконує обов’язки також професійна людина. Ми придивляємося до виконуючого обов’язків", - заявив Шмигаль.

За його словами, також в уряді проводять співбесіди на посаду міністра культури.

"Міністр культури - є виконуючий обов’язків. Зараз дивимось на кандидатів на це міністерство. Доволі детально і вивірено підходимо, щоб не було помилок. Тому міністра культури шукаємо і проводимо співбесіди", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, за підрахунками Міненерго, дефіцит в енергетичній галузі України на сьогодні досягає понад 50 мільярдів гривень. Ще окремо є заборгованість за минулі періоди.

Додамо, у березні президент Володимир Зеленський відкликав питання призначення Ольги Буславець на посаду міністра енергетики через те, що представники фракції монобільшості виступили проти її призначення.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Минэнергоенергетика
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