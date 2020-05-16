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Дефицит в энергетике Украины превысил 50 млрд гривен, - Буславец

Новости » Экономика     16.05.2020 - 01:44
Дефицит в энергетике Украины превысил 50 млрд гривен, - Буславец
Фото: Ольга Буславець (kmu.gov.ua)

В угольной отрасли дефицит средств составляет 16 млрд грн

Дефицит в энергетической отрасли Украины на сегодня достигает более 50 миллиардов гривен. Еще отдельно остается задолженность за прошлые периоды.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Я хочу сказать, что на сегодня энергетическая отрасль у нас имеет дефицит средств более 50 миллиардов гривен, из которых 16 миллиардов только на угольную отрасль. Ситуация действительно очень сложная. Именно поэтому был создан антикризисный штаб, который возглавляет сегодня премьер-министр Денис Шмигаль. Наши действия направлены на то, чтобы сбалансировать работу энергорынка путем уменьшения административного вмешательства, которое исказило рынок и привело к тех долгов, которые мы имеем", - заявила Буславец.

Она уточнила, что сумма в 50 миллиардов - это дефицит денег этого года, без учета предыдущих задолженностей.

"А непогашенные долги еще старой модели - это 28 миллиардов, которые были накоплены еще за прошлые периоды", - подчеркнула глава министерства.

Напомним, Буславец заявила, что тариф на электроэнергию для населения в Украине является самым низким среди стран Европы. Для промышленных потребителей в Украине тариф также является низким.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Минэнергоэнергетиказадолженность
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