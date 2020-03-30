В СН объяснили, почему назначение Буславец сняли с повестки дня

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кандидатуру Буславець не поддержали многие депутаты монобольшинства

Президент Владимир Зеленский отозвал вопрос назначения Ольги Буславец на должность министра энергетики из-за того, что представители фракции монобольшинства выступили против ее назначения. Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции.

По словам собеседников агентства, на заседании фракции было понятно, что кандидатуру Буславец не поддерживают многие депутаты монобольшинства.

"Мы не нашли достаточного количества голосов у себя во фракции. Не хотели рисковать в парламентском зале, не могли рассчитывать только на оппозиционные силы", - пояснил источник.

Также, по словам депутатов, против кандидатуры Буславец резко против выступили в комитете по вопросам энергетики. В частности, бывший представитель президента в Кабмине, глава комитета Андрей Герус заявил, что не поддерживает это назначение.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что рассмотрение вопроса о назначении Ольги Буславец на должность министра энергетики сняли с рассмотрения в Верховной раде. По его словам, по этому вопросу пришло письмо от президента Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина, комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на своем заседании поддержал кандидатуру Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, заявлял член комитета Сергей Нагорняк.