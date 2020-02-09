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В правительстве намерены сократить минимум 10% госаппарата

Новости » Политика     09.02.2020 - 22:29
В правительстве намерены сократить минимум 10% госаппарата
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Сокращение произойдет в 2020 году

В 2020 году украинское правительство планирует сократить государственный аппарат. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в программе "Факты недели" на телеканале ICTV, передает РБК-Украина.

По словам премьера, в этом году ожидается сокращение государственного аппарата минимум на 10%. Гончарук пояснил, что правительство собирается сильно сэкономить путем внедрения ИТ-инструментов в госаппарат.

"Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат. Государство должно быть менее раздутым, более компактным, но более эффективным", - заявил он.

Напомним, ранее заместитель генпрокурора Виктор Чумак рассказал о существенном сокращении должностей в военной прокуратуре после реформирования. Так, в военной прокуратуре со 180 должностей осталось 58. Чумак подчеркнул, что этого количества должностей достаточно для эффективной работы ведомства.

Кроме того, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что уже в сентябре 2020 года парламент сможет в целом принять законопроект №1017 о сокращении количества народных депутатов до 300. Законопроект может быть принят на следующей очередной сессии.

Также РБК-Украина писало, что в Кабинете министров может появиться новая должность вице-премьер-министра. Планируется, что новый вице-премьер будет отвечать за экономический блок правительства и будет заниматься привлечением инвестиций.

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