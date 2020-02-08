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Чумак рассказал о сокращении в военной прокуратуре

Новости » Политика     08.02.2020 - 19:29
Чумак рассказал о сокращении в военной прокуратуре
Фото: Виктор Чумак (РБК-Украина)

В военной прокуратуре осталось 58 должностей

Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак рассказал о сокращении должностей в военной прокуратуре после реформирования. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Чумака, после создания Специальной прокуратуры в военной и оборонно-промышленной сферах, которая пришла на смену военной прокуратуре, произошло существенное сокращение должностей.

"Мы сократили ее из Главной военной прокуратуры с почти 180 должностям до 58 должностей уже сейчас, сегодня. То есть она была сокращена в три раза. Это достаточно серьезное сокращение. Но при этом не потеряли ни качества, ни эффективности ни в расследовании, ни в работе", - пояснил он.

Заместитель генпрокурора добавил, что структура Специальной прокуратуры будет "распространяться на все территориальные прокуратуры по вертикали".

"Будут созданы соответствующие региональные прокуратуры и местные специализированные прокуратуры. Это такая отдельная иерархия. Она будет иметь достаточно самостоятельную иерархическую структуру. Она курируется одним из заместителей генпрокурора", - отметил Чумак, добавив, что именно он является этим заместителем.

Напомним, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заявлял, что не видит необходимости в тысячи военных прокуроров в Украине. Он пояснил, что такое большое количество прокуроров не требуется из-за несерьезной нагрузки в расследовании дел.

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Новости Украины Виктор ЧумакПрокуратураСокращение
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