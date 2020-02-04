У Зеленского рассказали, когда может быть принят закон о сокращении нардепов

Фото: Федор Вениславский (trust ua)

Вениславский не смог спрогнозировать будет ли поддержка законопроекта в Раде

Законопроект №1017 о сокращении народных депутатов до 300 будет принят в целом как закон в сентябре. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил народный депутат, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

По его словам, законопроект может быть принят на следующей очередной сессии.

"Если мы сейчас его предварительно одобрим, то примем на следующей очередной сессии", - заявил Вениславский.

Нардеп также не смог спрогнозировать, будут ли в Раде голоса за сокращение депутатов.

"Посмотрим. Ведь на самом деле, противники - это мажоритарщики. Мажоритарки все равно не будет. Только по пропорциональным спискам. Смысла противиться нет, на мой взгляд", - добавил он.

Напомним, законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы был внесен президентом Владимиром Зеленским в парламент 29 августа. Законопроектом предлагается сократить число нардепов до 300 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что Верховная рада планирует на этой пленарной неделе рассмотреть изменения в Конституцию Украины, относительно сокращения количества народных депутатов.