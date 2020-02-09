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В Кабмине может появиться новый вице-премьер, - Гончарук

Новости » Политика     09.02.2020 - 21:34
В Кабмине может появиться новый вице-премьер, - Гончарук
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Новый вице-премьер будет заниматься экономикой

В украинском правительстве может появиться новая должность вице-премьер-министра, которая должна усилить экономический блок. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в программе "Факты недели" на телеканале ICTV, передает РБК-Украина.

По словам Гончарука, новый вице-премьер будет координировать экономический блок и будет заниматься привлечением инвестиций.

"Много вариантов сейчас обсуждается. Мы хотим усилить экономический блок, потому что у нас фокус на привлечение инвестиций. Точно в правительстве нужен человек, который будет координировать блок экономики, энергетики и инфраструктуры", - заявил он.

Напомним, ранее глава правительства рассказал, что предложил известному юристу и представителю Украины в политической подгруппе ТКГ Алексею Резникову возглавить Министерство оккупированных территорий. Гончарук не исключает, что назначение состоится в ближайшее время.

Как писало РБК-Украина, по словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас продолжается процесс усиления украинского правительства. Зеленский добавил, что в Кабмин продолжают подбирать новые кадры для усиления нескольких направлений.

Кроме того, 4 февраля украинский парламент поддержал назначение Дениса Шмыгаля новым министром развития общин и территорий. Также Шмыгаль был назначен вице-премьер-министром. Ранее Шмыгаль занимал должность председателя Ивано-Франковской ОГА.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныАлексей Гончарук
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