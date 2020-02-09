В уряді мають намір скоротити мінімум 10% держапарату

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Скорочення відбудеться в 2020 році

У 2020 році український уряд планує скоротити державний апарат. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в програмі "Факти тижня" на телеканалі ICTV, передає РБК-Україна.

За словами прем'єра, цього року очікується скорочення державного апарату мінімум на 10%. Гончарук пояснив, що уряд збирається сильно зекономити шляхом впровадження ІТ-інструментів в держапарат.

"Ми продовжуємо оптимізувати державу. В цьому році мінімум на 10% ми скоротимо весь державний апарат. Держава має бути менш роздутою, більш компактною, але більш ефективною", - заявив він.

Нагадаємо, раніше заступник генпрокурора Віктор Чумак розповів про суттєве скорочення посад у військовій прокуратурі після реформування. Так, у військовій прокуратурі зі 180 посад залишилося 58. Чумак наголосив, що цієї кількості посад достатньо для ефективної роботи відомства.

Крім того, представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що вже у вересні 2020 року парламент зможе в цілому прийняти законопроект №1017 про скорочення кількості народних депутатів до 300. Законопроект може бути прийнятий на наступній черговій сесії.

Також РБК-Україна писало, що у Кабінеті міністрів може з'явитися нова посада віце-прем'єр-міністра. Планується, що новий віце-прем'єр відповідатиме за економічний блок уряду та займатиметься залученням інвестицій.