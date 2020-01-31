В уряді готують проєкти рішень на випадок появи коронавірусу в Україні

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В Україні вже налагоджено систему епідемічних оповіщень

Міністерство охорони здоров'я працює над розробкою проєктів рішень для протидії поширення коронавірусу в Україні. Про це під час прес-брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль.

За його словами, на сьогодні в Україні не виявлено жодного випадку інфікування коронавірусом китайського походження. Однак, вже налагоджено систему епідемічних оповіщень у випадку появи вірусу в країні.

"Відсьогодні у Міністерстві охорони здоров’я готується проєкт окремих рішень уряду в разі, якщо ситуація стане більш критичною і в Україні з’являться випадки інфікування коронавірусом китайського походження", - сказав Коваль.

Пресбрифінг у зв'язку з оголошенням ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі. Пресбрифінг у зв'язку з оголошенням ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі. Учасники: Др. Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні; Дмитро Коваль, заступник міністра охорони здоров'я України; Ігор Кузін, в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я України. Довідково: ВООЗ визнала поширення 2019-nCoV надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Про це було оголошено за підсумками екстреного засідання комітету з надзвичайних ситуацій. Наразі зусилля усіх країн мають бути зосереджені на підвищенні готовності системи реагування до подій у галузі громадського здоров'я. Опубліковано Центр громадського здоров’я України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.

Нагадаємо, вчора за підсумками екстреного засідання комітету з надзвичайних ситуацій, пов'язаних з поширенням коронавірусом за межами Китаю, Всесвітня організація охорони здоров’я визнала спалах коронавіруса надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Також РБК-Україна повідомляло, що станом на 31 січня у світі зафіксовано 9820 випадків захворювання на коронавірус нового типу, з яких 213 - смертельні. Також зафіксовано 109 випадків захворювання у 21 країні світу.