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В уряді Джонсона мають намір провести Brexit до 31 жовтня

Новини » Політика    09.09.2019 - 02:26
В уряді Джонсона мають намір провести Brexit до 31 жовтня
Фото: Борис Джонсон (twitter.com/HouseofCommons)

Провести жорсткий Brexit в Британії мають намір всупереч підтриманій парламентом заборонф

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і його уряд дотримуються свого плану виходу Британії з Європейського союзу (Brexit) - до 31 жовтня. Про це пише Reuters.

Наголошується, що уряд Джонсона не буде домагатися затримки з Brexit на саміті в наступному місяці. Джонсон сповнений рішучості дотримуватися плану по виходу з ЄС до 31 жовтня з сделой або без неї, щоб полегшити перехідний період.

Така позиція уряду була озвучена після того, як в суботу 8 вересня подав у відставку міністр з питань праці і пенсій Амбер Радд. Причиною його кроку стали виключення з партії депутатів, які виступали проти жорсткого плану Brexit. Так, був виключений 21 депутат.

Нагадаємо, нещодавно палата лордів британського парламенту схвалила законопроект, що зобов'язує уряд відстрочити Brexit. Законопроект повинен отримати схвалення королеви Єлизавети II.

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